Ein letztes Mahl - Christiane Stangier kocht Wunschessen im Hospiz

Es sind meist einfache Gerichte, die Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal essen wollen. Christiane Stangier hat in den vergangenen vier Jahren viele solcher Wünsche erfüllt. Im Hospiz Kafarnaum in Baden-Baden kocht die gelernte Hotelbetriebswirtin dreimal die Woche Wunschessen. Früher hat sie in großen Hotels gearbeitet, im Parkhotel Bremen oder im Schlosshotel Bühlerhöhe. So schwer die Abschiede auch sein mögen, die sie im Hospiz erlebt, keine Arbeit vorher hat Christiane Stangier als so erfüllend empfunden. (SWR 2020)

Musiktitel:

Lorelie-Marie

Anna Ternheim

CD: The night visitor



Sunny

Bobby Hebb

CD: Sunny - A collection of various interpretations



Friheden station

Helene Blum

CD: Draber af tid - Droplets of time



Love is here to stay

Curtis Stigers

CD: Hooray for love



Foreverland

The Divine Comedy

CD: Foreverland