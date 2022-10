Die Lesekompetenz bei Kindern nimmt stark ab, das beweist auch wieder die eben erschienene Studie des IQB-Bildungstrend. Seit 25 Jahren versucht man in Baden-Württemberg die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen zu verbessern – unter anderem mit dem ,,Frederick Tag". In der Stadtbibliothek Ulm wird das Lesefest dieses Jahr zum 25. Mal feierlich eröffnet.

Lesen muss Begeisterung auslösen, sagt Prof. Dr. Jürgen Belgrad, Leiter des Forschungsprojekts ,,Leseförderung durch Vorlesen" von der Pädagogische Hochschule Weingarten. Hier sieht der Experte das Lehrerteam an den Schulen, aber auch die Eltern zuhause in der Pflicht. Lebendiges, spannendes Vorlesen sei einer der Schlüssel, die Kinder zum Lesen zu animieren. mehr...