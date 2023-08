Ein Leben für die seelisch Kranken und Behinderten – die ehemalige Psychiaterin Maria Rave-Schwank

Maria Rave-Schwank hat zehn Jahre Nationalsozialismus und sechs Jahre Krieg miterlebt

Als Erwachsene hat sie Verantwortung übernommen. Sie wurde die Ärztliche Direktorin zweier psychiatrischen Kliniken in der Nähe von Darmstadt und in Karlsruhe. Daneben hat sie sich in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie engagiert, denn die Ermordung von rund 200 000 seelisch Kranken und Behinderten in der NS-Zeit beschäftigt sie bis heute. Deshalb hat sie 372 Karlsruher Opfer identifiziert und mit ihren Namen in einem Buch gewürdigt.

Gegen die Macht des Vergessens-Gedenkbuch für die Karlsruher Euthanasie-Opfer der Aktion T4 Info Verlag, Broschiert 10,00€ ISBN: 3963080493

