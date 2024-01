Im Corona bedingten Stillstand können Menschen schnell in Krisen geraten.

Paare halten die Enge nicht aus, Singles sind einsam, alte Menschen fühlen sich von ihrer Familie verlassen und sind verzweifelt. Und bei ernsthaft psychisch Kranken kann sich die Krankheit verstärken. Für diese und andere Fälle hat der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen eine telefonische Corona -Hotline eingerichtet (0800 777 22 44, täglich von 8 bis 20 Uhr). Dort leisten ehrenamtlich tätige PsychologInnen therapeutische Hilfe. Und ein solches Gespräch kann schon mal 1,5 Stunden dauern, wenn es notwendig ist.

Musiktitel

Follia d'amore

Raphael Gualazzi

CD: Reality and fantasy



Dream of fire

Moura, Ana

CD: Desfado



El Astillero

El Juntacadaveres

CD: Twists and turns



The seed

Malia

CD: Malawi blues / Njira



The death of me

Faada Freddy

CD: Gospel journey