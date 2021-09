Ein Kind ist kein Projekt: Zum Tod des legendären Schweizer Kinderarztes Remo Largo

Gegen das Wort „Erziehen“, hätte Remo Largo sofort etwas gehabt, sagt Julia Schaaf, Journalistin im Ressort Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Er hätte gesagt: Ziehen - wohin?“, so die Journalistin. Deswegen sei auch so merkwürdig, dass er als „Erziehungspapst“ seit Jahrzehnten von Eltern gefeiert werde.

Largo sei davon überzeugt gewesen, dass sich das Kind am besten in seinen Anlagen entwickeln könne, wenn es nicht mit Erwartungen der Erwachsenen überfordert werde. Stattdessen sähen viele auch heute in unserer Leistungsgesellschaft das Kind als „Projekt“, das optimiert werden müsse, so Schaaf.

Das Vermächtnis von Remo Largo werde jedoch bleiben, ist Julia Schaaf überzeugt. Er habe immer wieder daran erinnert, dass man vor allem auf die Bedürfnisse des Kindes selbst eingehen müsse. Das entlaste vor allem auch die Eltern selbst.