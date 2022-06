Ein Jahr nach der Flutkatastrophe – was haben wir gelernt?

"Ein Jahr nach der Flutkatstrophe im Ahrtal beginnt so langsam der Wiederaufbau - aber ist es sinnvoll, dort wieder zu bauen?

Fließen die versprochenen Hilfsgelder und was wird das Ganze kosten? Nutzen wir wenigstens die Chance und machen aus dem Ahrtal eine Modellregion für den Klimaschutz - das fordert die Initiative SolAHRtal"



Weitere Themen unserer Sendung:



Was machen Cafe's und Geschäfte? Können Gewerbetreibende wieder davon leben? wie sieht es dort heute aus?Reportage vor Ort vonJoachim Wulkop, Studio Ahrweiler,

Unter Umweltschutz und Flutaspekten - kann man dort eigentlich guten Gewissens wieder bauen. Wie muss man bauen, wenn in Zukunft mit noch mehr Starkregenfällen zu rechnen ist? Oder sollte man der Natur eher ihren Raum lassen?Interview mit ProfessorWolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr, München

Was wird die ganze Katastrophe gekostet haben, wenn die Schäden beseitigt sind, können wir uns so etwas noch einmal leisten und kann man sich dagegen überhaupt versichern? Welche Konsequenzen ziehen große Versicherungskonzerne wie die Münchner Rück daraus?Autorin: Petra Thiele

1F1A: Diskussion um Elementar-Versicherungen, was ist aus ihr geworden?Autor: Armin Angele

Ist die große Flut ein Konjunkturprogramm für das Handwerk vor Ort? Oder fehlt es an Kräften, die den Wiederaufbau stemmen. Fließen die Mittel, die versprochen waren, so dass die Menschen überhaupt Handwerker beauftragen können?Reportage von Wolfgang Brauer

Die Initiative SolAhrtal möchte den Wiederaufbau dazu nutzen, aus der Flutregion eine Modellregion in Sachen Klimaschutz zu machen. Was genau ist geplant und wie stehen die Chancen auf Verwirklichung? Interview mit Professor Urban Weber, TH Bingen



Moderation/Redaktion: Susanne Henn