Ukrainischer Nationalfeiertag im Schatten des Krieges: Ein unbeugsames Volk feiert 31 Jahre Unabhängigkeit

Vor 31 Jahren, am 24. August 1991, erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Doch der Krieg mit Russland gefährdet diese wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Am Nationalfeiertag wächst die Sorge vor verstärkten russischen Angriffen. „Die Menschen sind nervöser als sonst“, sagt der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy in SWR2.

Regierung stellt zerstörte russische Militärtechnik zur Schau Viele Restaurants und Cafés könnten heute geschlossen bleiben. Gleichzeitig habe die Ausstellung der zerstörten russischen Militärtechnik in Kiew auf dem zentralen Chreschtschatyk-Boulevard sehr vielen Menschen in die Innenstadt gelockt, berichtet der Journalist. Die ukrainische Regierung will mit der Ausstellung von zerstörten russischen Panzern am 24. August, dem Tag der Unabhängigkeit, Stärke demonstrieren. Das Leid der Menschen ist schrecklich Trotzdem sei das Leid der Menschen in der Ukraine mittlerweile schrecklich, so Trubetskoy. „Mittlerweile kennt jeder jemanden, der durch den Krieg verletzt oder gestorben ist.“ Trotz der vielen Tragödien könne es für die Menschen in der Ukraine keine Kriegsmüdigkeit geben, sagt der Journalist, außerdem hätten die militärischen Erfolge gezeigt, dass die Ukraine mithalten könne. „Man hat sich dem langen Krieg angepasst und geht auch davon aus, dass dieser Krieg vermutlich auch im nächsten Jahr weitergehen wird.“ Davon ist der Journalist Denis Trubetskoy, der sich aktuell in Kiew aufhält, überzeugt.