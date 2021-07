Ohne den Wehrdienst seien wir eine zivilere Gesellschaft geworden, sagt die Historikerin Prof. Ute Frevert im Gespräch mit SWR2. Denn zwischen einer Zivilgesellschaft und der Bundeswehr, die Gewalt trainiere, bestehe eine inhärente Spannung. Das passe eigentlich gar nicht zueinander. „Dieses Problem haben andere demokratische Gesellschaften schon früher dadurch gelöst, dass sie ihre Armee zu einer reiner Berufsarmee gemacht haben, genau wie Polizei und andere Institutionen, in denen Gewalt verwaltet wird, das Prinzip des freiwilligen Zugangs gewährt haben," so Frevert.

Das sei eben ein ständiger Stein des Anstoßes gewesen, dass in Deutschland und auch in anderen Ländern mit diesen Wehrpflichtarmeen, alle jungen Männer, alle jungen Bürger dazu verpflichtet , gezwungen gewesen seien sich dazu zu verhalten und trainieren zu lassen in einem Verhaltensmodell, das ansonsten in der Gesellschaft vollkommen delegitimiert wurde. „Und dieser eingebaute Widerspruch ist durch die Aussetzung der Wehrpflicht behoben worden und insofern sind wir eine zivilere Gesellschaft," so Frevert.

Vor 10 Jahren, zum 1. Juli 2011, wurde die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt.