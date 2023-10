Eckhart von Hirschhausen über ADHS-Doku: „Es ist keine Mode, es ist gut, dass wir darüber reden!“

Knapp unter zwei Millionen Menschen leiden an ADHS, dem Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom. Also an der Unfähigkeit, sich länger auf eine Sache konzentrieren zu können. Welche Folgen das für die individuelle Person, aber auch für die Gesellschaft hat, danach fragt der Arzt und Fernsehmoderator Eckhart von Hirschhausen in seiner aktuellen Dokumentation. Er ist selbst betroffen und sagt: Es sei einer seine bisher persönlichste Arbeit entstanden.

ADHS – auch Erwachsene sind betroffen Verkehrslärm, Lichter, Menschenmassen – ADHS-Betroffene sind oftmals deutlich reizempfindlicher. So werden alltägliche Situationen wie der Weg nach Hause schnell zur nervlichen Belastungsprobe. IMAGO Volker Preußer Eckhart von Hirschhausen hat als Arzt schon vor 30 Jahren Betroffene betreut. Doch die Wahrnehmung und das Wissen über ADHS hat sich bis heute gewandelt. Früher ging man davon aus, dass die Krankheit nur Jungs betreffe und sie sich im Erwachsenenalter auswächst. Inzwischen weiß man, dass auch Frauen und Mädchen die Krankheit haben und Menschen sie auch bis ins Erwachsenenalter schleppen. ADHS in Deutschland - FAQ Was ist ADHS? Die Abkürzung steht für Aufmerksamkeitsdefizit/ Hyperaktivitätsstörung und kann sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auftreten. Welche Symptome gibt es?

Hauptsymptome sind starke Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Impulsivität sowie körperliche Unruhe/Hyperaktivität. Dabei können die einzelnen Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein und unterscheiden sich auch je nach Alter. Wieviele Menschen sind betroffen? Laut dem ADHS Infoportal der Universität zu Köln sind rund 4,7% der Erwachsenen in Deutschland von ADHS betroffen - das sind ca. 4 Millionen Menschen. Im Kinder- und Jugendalter sind Jungen rund zwei- bis viermal so häufig betroffen wie Mädchen, insgesamt rund 500.000 Kinder. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt, Forscher gehen von verschiedenen genetischen und umweltbedingten Faktoren sowie Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen als Hauptursache aus. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Neben dem Einholen von Informationen sollte zunächst das Gespräch mit einer Fachperson (Arzt, Psychotherapeut) gesucht werden. Neben Möglichkeiten der Verhaltenstherapie gibt es auch Medikamte und weitere Möglichkeiten, um gut mit ADHS leben zu können. Mehr Informationen zum Thema gibt es hier. Viele Therapieansätze, aber keine Einfache Diagnose Dr. Eckart von Hirschhausen Pressestelle Julian Engels Dabei ist die Krankheit nicht immer leicht zu erkennen. Es gibt viele Formen der Getriebenheit, etwa im Kulturbetrieb oder Journalismus. Wann ADHS oder ADS vorliegt, ist nicht immer einfach zu sagen. Und es gäbe ja durchaus positive Aspekte, sagt Hirschhausen: Verknüpfen verschiedener Dinge, Fähigkeit zu extremem Multitasking. Wann tatsächlich ein Problem gegeben ist, das auch behandelt werden muss, ist relativ: „Deswegen ist die entscheidende Frage: Wie hoch ist der Leidensdruck. Nicht alle brauchen Medikamente. Es gibt viele andere Therapieansätze. Aber manche Lebensläufe, manche Biografien könnten tatsächlich anders laufen, wenn man hinschauen würde.“ Manche Biografien wären anders verlaufen Video herunterladen (20,6 MB | MP4) Besonders bewegt haben Hirschhausen Lebensgeschichten aus dem Knast. Tim etwa, der als Jugendlicher nichts von seiner Krankheit wusste, dann auf die schiefe Bahn geriet und Drogen einnahm. „Im Bereich der Inhaftierten ist die Häufigkeit von ADHS und anderen behandelbaren psychischen Krankheiten sehr hoch. Und als Gesellschaft und als Personen zahlen wir einen riesigen Preis, wenn wir es nicht möglich machen, dass die Leute Hilfe bekommen, die Hilfe brauchen.“, meint Hirschhausen. Medikamente können helfen – „Wie die Brille hinter der Stirn“ Auspowern, fernab von überfordernden Reizen: Sport hilft bei Bewegungsdrang und unterstützt Menschen mit ADHS, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Lars Zahner Ob Medikamente immer der richtige Weg sind, will Eckhart von Hirschhausen nicht festlegen. Meist sind sie nur ein Element der Therapie. Hirschhausen erinnert sich etwa daran, wie Medikamente einem Jungen in der Schule halfen, von dem, der sich nicht konzentrieren kann, zum Klassenbesten werden. „Medikamente sind ein Baustein. Ich vergleiche das mit meiner Brille, die ich jetzt seit 50 Jahren trage. Sie hilft mir den Fokus, die Schärfe zu sehen Also wie eine Brille für hinter die Stirn.“ Hirschhausen und ADHS

Dokumentation in der ARD und am 30.10.2023, 20.15 Uhr im Ersten