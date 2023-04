Echt jetzt? Zweifel

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Der Papst im Puffer-Parka, Trump im Gefängnis, Putins Kniefall vor Xi Jinping - immer mehr Fake News und KI-montierte Bilder strömen auf uns ein. Nicht alles kann man glauben. Zweifel sind angebracht. Der aktuelle Report des "Club of Rome" bezeichnet die Fähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden, sogar als eine der bedeutendsten Herausforderung der Gegenwart.



Wo sind Zweifel nötig? Wie formuliert man Zweifel? Und wann werden Zweifel toxisch? Die SWR2 Matinee legt den Finger in die Wunde und plädiert für ein angemessenes Maß an Zweifeln. Denn ohne Zweifel bliebe alles zweifelhaft.



Wir hinterfragen Werbeversprechen, diskutieren über den Zweifel als Kernkompetenz in unserer Gesellschaft und fragen, was den Prototyp aller Zweifler angetrieben hat: den ungläubigen Thomas. Wir erfahren mehr über Lars Rambergs Kunstprojekt "Palast des Zweifels" und loben den Zweifel als Motor der Wissenschaft. Wir sprechen über Selbstzweifel im Spitzensport und In-Dubio-Regeln im Strafrecht. Und zum Schluss erfahren wir was gegen Liebeszweifel garantiert (nicht) hilft, in einer exklusiv für die Matinee geschriebenen Erzählung von Ulrike Drasener.



Gesprächspartner*innen der Sendung sind der Tübinger Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen, die Biathlon Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer.



Die SWR2 Matinee: im Zweifel für den Zweifel.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Lara Fischer