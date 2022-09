Dunkles Geheimnis – Das Moor

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Moore sind geheimnisvolle Orte, um die sich zahlreiche Mythen und Legenden ranken. Doch die dunklen Feuchtgebiete sind in Gefahr - nicht zuletzt wegen ihres morbiden Rufs. Lange Zeit galten Moore als sumpfiges Brachland, das man trockenlegen und urbar machen muss. Und so ist fast ein Drittel der Moorlandschaften in Deutschland verschwunden. Von den übrig gebliebenen Mooren gelten 95 Prozent als stark gefährdet. Ein dunkles Kapitel in Sachen Klimaschutz.



Dabei sind Moorflächen existenziell wichtig für unser Ökosystem. Moore sind Lebensraum für zahlreiche Arten, die nur dort existieren können. Vor allem aber speichern Moore Kohlenstoff. Und zwar auf beeindruckende Weise: Auf weniger als vier Prozent der Landfläche in Deutschland binden sie genau so viel CO2, wie alle hiesigen Wälder zusammen! Und die bedecken immerhin 30 Prozent der Landfläche. Doch diese Mengen Treibhausgase können die Moore nur speichern, solange sie feucht sind. Trocknen sie aus, werden sie zu regelrechten CO2-Schleudern. Um das zu verhindern hat die Bundesregierung eine "Nationale Moorschutzstrategie" entwickelt.



Die SWR2 Matinee sucht die dunklen Geheimnisse der Moore. Wir machen eine Moorwanderung, sprechen über die enorme Bedeutung der Moore für unser Klima und nehmen ein Moorbad. Wir klären, was es mit den Moorleichen auf sich hat und erfahren, wie das Lied von den Moorsoldaten entstanden ist. Wir erleben das Moor als Paradies für Grusel- und Schauergeschichten, sprechen mit einem Künstler, der mit Moor arbeitet und zum Schluss spielen wir Moorhuhn und fragen, was aus dem schrägen Kult-Computerspiel der Nullerjahre geworden ist.



Gesprächspartner*innen der Sendung sind die Moorforscherin Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald-Moor-Centrum, der Naturfotograf Willi Rolfes und der (Moor-)Künstler Max Schmelcher.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Moritz Chelius