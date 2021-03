Wie kaum eine andere Branche haben Fahrradindustrie und -handel im vergangenen Jahr von der Corona-Pandemie profitiert. Plus 60 Prozent an Umsatz konnte die Branche in 2020 verzeichnen – ein absolutes Rekordergebnis! Weil vor allem teure E-Bikes gefragt waren und Absatz und Durchschnitts-Verkaufspreis der Räder so in die Höhe trieben. Und diese große Nachfrage nach neuen Rädern bleibt auch in diesem Jahr weiterhin ungebrochen hoch. Mit Folgen für Hersteller, Handel und Kunden... mehr...