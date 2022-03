Politikwissenschaftler Münkler zum Krieg in der Ukraine: Putins Rückfall auf eine militärische Politik

Putins Angriff erinnert an das Geschehen in Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

„Was in der Ukraine passiert, ist ein richtiger Krieg, kein Kalter Krieg“, sagt der Geschichtswissenschaftler und Autor Prof. Herfried Münkler in SWR2.

Tatsächlich erinnere Putins Angriff auf die Ukraine eher an das Geschehen in Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, meint der Experte. „In einer Zeit, in der wir nicht wissen, wie der nächste und der übernächste Tag sein wird, ist es trotzdem sinnvoll sich an historische Analogien zu orientieren“, bekräftigt Münkler; der Blick in die Geschichte lohne sich zum Erkenntnisgewinn immer.

„Wir haben uns abgewöhnt in Worst Case-Szenarien zu denken“

Der Historiker gehört zu den wenigen, die sich schon vor Wochen damit beschäftigt haben, dass Russland, wie jetzt geschehen, komplett auf eine militärische Politik zurückfallen könnte. Münkler konstatiert: „Wir haben uns abgewöhnt in Worst Case-Szenarien zu denken. Wir hatten eine Vorstellung davon, dass ein Mindestmaß an Vertrauen die Voraussetzung von Ordnung ist. Dieses Mindestmaß an Vertrauen ist aber durch Putin in den letzten Wochen schamlos missbraucht worden.“