Drohende Krankenhaus-Pleiten: BW-Gesundheitsminister Lucha fordert Geld vom Bund

Es steht schlecht um die Zukunft der Krankenhäuser und auch um die Krankenhaus-Versorgung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft geht von einer Finanzierungslücke in Höhe von 15 Milliarden Euro in diesem und im kommenden Jahr aus und warnt vor eine Pleitewelle.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister, Manne Lucha (Die Grünen), fordert deshalb vom Bund mehr Geld für die Einrichtungen. Im SWR-Tagesgespräch sagte Lucha, die hohen Kosten im Energiebereich sowie bei der Zulieferung von Nahrungsmitteln könnten die Kliniken nicht allein stemmen. Deshalb bräuchten sie eine schnelle Unterstützung zur kurzfristigen Sicherung ihrer Liquidität: "Krankenhäuser, aber auch Reha- und Pflegeeinrichtungen, müssen in der Zuständigkeit des Bundes unter einen unkomplizierten, schnellen Rettungsschirm kommen." Anderenfalls könnten die Kliniken und Träger, diese nicht mehr betreiben, so Lucha im SWR-Tagesgespräch.