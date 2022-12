Dringend gesucht – Ein bosnischer Handwerker in Deutschland

Von Sophie Rebmann

Ob in der Pflege, im Handwerk oder in sozialen Berufen: Überall fehlen Fachkräfte. Deshalb sucht Deutschland im Ausland über Anwerbeabkommen nach ihnen. Für Benjamin aus Bosnien geht damit ein Traum in Erfüllung. Er wollte schon immer in Deutschland leben. Die Bundesregierung finanziert dem Elektrotechniker einen Deutschkurs, vermittelt ihm einen Arbeitgeber und hilft beim Visa-Antrag. Aber: Wird der 22-Jährige den Anforderungen gerecht? Und entspricht der deutsche Alltag seinen Vorstellungen?