In einer Burg im Rheingau lebt zurückgezogen der Künstler KD Pratz. Er gilt zwar als schwierig im Umgang, aber auch als der berühmteste Künstler der Gegenwart. Als ihm das Museum Wendevogel aus Frankfurt einen eigenen Bau widmen will, muss nur noch der Förderverein des Museums dem Deal zustimmen. Deswegen begibt sich eine Reisegruppe in den Rheingau, um sich vom Künstler überzeugen zu lassen. In Kristof Magnussons Roman „Ein Mann der Kunst” treffen ein radikaler Künstler und seine sehr angepassten Fans aufeinander. Eine liebevolle Satire auf die Kunstwelt. mehr...