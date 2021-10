Was halb durch den Schredder gezogen wurde, das kann im normalen Leben meistens weg. Nicht so in der Kunstwelt – 2018 wurde das Bild des britischen Künstlers Banksy, das ein Mädchen und einen herzförmigen Ballon zeigt, für eine Million Pfund versteigert – und noch im Auktionssaal sprang ein automatischer Schreddermechanismus an, der das Bild zerkleinerte. Nicht vollständig – und dieses halb zerstörte Werk „Love is in the bin“ steht nun erneut zum Verkauf. Der Schätzpreis liegt laut dem Auktionshaus Sotheby's bei vier bis sechs Millionen Pfund (knapp fünf bis sieben Millionen Euro). Immerhin beruhigen die Kunstmarkt-Expert*innen von Sotheby’s: Ein erneutes Schreddern des Bildes sei nicht zu erwarten. mehr...