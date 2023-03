Dreht der Staat den Kirchen den Geldhahn zu?

Nicht nur Kirchenmitglieder zahlen: Auch von allen Steuerzahlern erhalten die katholische und die evangelische Kirche Jahr für Jahr Geld. Zuletzt über eine halbe Milliarde Euro.

Die Ursprünge der sogenannten Staatsleistungen liegen über 200 Jahre weit in der Geschichte zurück. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zahlen mit am meisten an die Kirchen. Dabei sollte schon seit über 100 Jahren damit Schluss sein, ein Verfassungsauftrag. Jetzt soll es so weit sein. Hören Sie, warum das so lange gedauert hat, und warum das so schwierig ist.

Weitere Themen unserer Sendung:

Geschichte und Zukunft der Staatsleistungen: Was Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den Kirchen zahlen und warum. Gespräch mit Ulrich Pick aus der SWR Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft.

Von der Enteignung zur Entschädigung: Auf den Spuren der Säkularisation in Oberschwaben am Beispiel des Klosters Schussenried. Ein Beitrag von Wolfgang Brauer.

Über 100 Jahre kein Gesetz geschafft: Die Ampelkoalition hat sich eine Ablösung der Staatsleistungen zum Ziel gesetzt - im Dialog mit den Ländern und den Kirchen. Wo liegen die Hürden? Collage von Katharina Fortenbacher-Jahn

Geld, Geist und Wohlfahrt: Wie die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland sich und ihr soziales Engagement finanzieren. Ein Beitrag von Petra Thiele.

Wie geht es ohne die Kirche? Eine Ortsgemeinde im Breisgau muss einen neuen Betreiber für den bislang katholischen Kindergarten finden. Ein Beitrag von Stephanie Geißler.

"Ein juristisches Muss": Warum eine Ablösung der Staatsleistungen so lange gedauert hat und wie sie gelingen könnte. Gespräch mit Prof. Dr. Matthias Jestaedt, Leiter der Forschungsstelle Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Freiburg.

Moderation/Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn