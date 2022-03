Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat die geschäftsführende Bundesjustizministerin Christiane Lambrecht (SPD) dazu aufgerufen, dem Thema deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. "Wir müssen es zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen, ständig immer wieder darüber berichten, aufzeigen was wir tun", sagte Lambrecht im SWR Tagesgespräch. Dazu gehöre beispielsweise die Information über das Hilfetelefon, an das sich Frauen 24 Stunden, sieben Tage die Woche wenden könnten und das in insgesamt 18 Sprachen.

Lambrecht, die auch geschäftsführende Frauenministerin ist, rief zudem zu einem bewussten Sprachgebrauch auf: "Wenn ich manchmal lese, wenn Frauen vom Partner oder Ex-Partner getötet werden und dann von Familientragödien die Rede ist, dann regt mich das richtig auf, denn da geht es nicht um eine Tragödie, sondern um eine Gewalttat".

Lambrecht machte auf mehrere Gesetzesverschärfungen der letzten Legislaturperiode aufmerksam, die zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wichtig gewesen seien. Zum Beispiel sei das Stalking-Gesetz so verschärft worden, dass es jetzt auch wirklich greife, während beim Gewaltschutzgesetz nun tatsächlich derjenige aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen müsse, der gewalttätig geworden sei und nicht umgekehrt.

Mit Blick auf den Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung lobte Lambrecht die Zusage, dass sich der Bund künftig am bedarfsgerechten Ausbau des Hilfesystem, sowie an der Regelfinanzierung von Frauenhäusern beteiligen will.