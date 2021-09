Umstrittene Wahlplakate & die Doku „Schumacher“ startet auf Netflix | 15.9.2021

Netflix eröffnet seinen deutschen Ableger und startet mit der Doku „Schumacher“ über die deutsche Rennsport-Legende Michael Schumacher. Seit seinem schweren Skiunfall 2013 ist der 52-Jährige aus der Öffentlichkeit verschwunden. Seine Familie schweigt zu seinem Gesundheitszustand. Bringt die Doku neue Erkenntnisse? Außerdem: die rechtsextreme Partei „der III. Weg“ darf in Chemnitz Grünen mittels Wahlplakat drohen und in Dresden ersetzt die Staatliche Kunstsammlung rassistische und sexistische Bildtitel.

Schumacher-Doku auf Netflix

Netflix hat viele alte Interviews, Videos und Fotos zusammengetragen, um Michael Schumachers eindrucksvolle Karriere Revue passieren zu lassen. Ehemalige Konkurrenten und Weggefährten kommen genauso zu Wort wie seine Familie. Eines erfährt man allerdings auch in dieser Doku nicht: wie es dem 52-Jährigen heute geht. Man kann es höchstens erahnen, wenn Sohn Mick sagt, er würde sich so gerne mal mit seinem Vater übers Rennfahren austauschen. Der Tagesspiegel ist dennoch beeindruckt, wie nahe die Doku dem Menschen Michael Schumacher komme. Besonders was seine Frau Corinna erzähle über ihren „lebensfrohen, lustigen und warmherzigen Mann“ zeige eine Seite des Sportlers, die man so nicht kannte. Welt online meint: mit dieser Doku setzt ihm seine Familie ein eindrückliches Denkmal.

Staatliche Kunstsammlung Dresden gegen diskriminierende Gemäle-Titel

Die AFD wittert einen „linken Bildersturm“ in der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Diese hat bei 143 ihrer 1,5 Millionen Objekte den Titel verändert. Und auch die BILD-Zeitung schreit alarmiert „Sprachpolizei!“ Die Süddeutsche klärt auf, was denn eigentlich passiert ist: Einzelne Begriffe in Gemälde-Titeln wie „Mohr“ oder „Zwerg“ wurden im Online-Katalog der Kunstsammlung mit Sternchen, so genannten Asterisken, ersetzt. Die ursprünglichen Titel sind erst sichtbar, wenn man noch einmal auf die Asterisken klickt.

In der Stellungnahme des Museums heißt es, es werde „nichts gecancelt, nur kontextualisiert“. Die neuen Bezeichnungen seien „ein didaktischer Ansatz, der die Historie des Begriffs nicht ausblende, sondern sie im Gegenteil sichtbar mache und Bewusstsein schaffe“. Die Süddeutsche kommentiert: „Natürlich ist man allmählich genervt von Umschreibungen und Korrekturen, die man möglicherweise auch lassen könnte. Schon, weil es kaum je um Sexismus oder Rassismus als Intention geht. Es gilt vor allem dann, wenn die tatsächliche Begriffsgeschichte als Bestandteil der Kunstgeschichte gut dokumentiert und noch besser erklärt wird. Die Grenze zwischen begreifbarer Sprachsensibilität und übergriffiger „Sprach-Polizei“ ist in Wahrheit nur ein Grat.“

In Sachsen fordert eine rechtsextreme Splitterpartei „Hängt die Grünen“ — mit richterlicher Erlaubnis

Im sächsischen Chemnitz hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass die „Hängt die Grünen“-Plakate einer rechten Splitterpartei bleiben dürfen. Einzige Auflage: die Plakate müssen 100 Meter Abstand zu Wahlplakaten der Grünen haben. Hä? Fragt man sich auf Twitter. Macht das einen Mordaufruf denn in irgendeiner Weise weniger gefährlich?

Die gleichen Plakate sorgen republikweit für Aufregung — vor allem jeodch in Sachsen. In der bayerischen Landeshauptstadt München wurden sie direkt von der Polizei sichergestellt und die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Aufruf zu Straftaten, in Zwickau sah man das auf staatsanwaltlicher Seite erst anders — zu unklar für einen Aufruf zur Straftat, weil nicht eindeutig sei, wer mit „die Grünen“ gemeint sei.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wies die Zwickauer Behörde infolge dessen trotzdem zu Ermittlungen an und die Stadt erließ eine Verfügung auf Entfernung der Plakate. Gegen diese Verfügung hat das Verwaltungsgericht nun nach einem Eilantrag der Partei entschieden. Die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ hat außerdem Strafanzeige erstattet.

