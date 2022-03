Diversity im Südwesten

per Mail teilen

Im Südwesten haben rund 30 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Schon Friedrich Schiller (1759-1805) wusste: „Wir könnten viel, wenn wir zusammen stünden“. Kunscht! rückt sieben Künstler*innen in den Fokus:

Emeka Udemba ist Künstler mit Wurzeln in Nigeria und Wohnsitz in Freiburg. Identität und Wahrnehmung sind seine Themen.

Emeka Udema: Another Day in Paradise - Regionale 21 im E-WERK Freiburg Foto: Marc Doradzillo, 2021

Trickfilmerin Shadi Adib kommt aus dem Iran. Ein Professor riet ihr nach Deutschland zu gehen. Heute ist Shadi Adib freiberufliche Trickfilmregisseurin und Designerin. Studiert hat sie an der Filmakademie in Ludwigsburg.

Elisa Diallo erzählt auch Geschichten, allerdings autobiografische. In Mannheim hat sie vor vier Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und darüber ein Buch geschrieben: „Französisch verlernen. Mein Weg nach Deutschland“.

Elisa Diallo und ihr Buch "Französisch verlernen"

Cihan Acar studierte Jura und lebt in Heilbronn. Sein erster Roman handelt von einem deutsch-türkischen Fußballer, der seinen Jaguar schrottet, den Fuß gleich mit, und alles geht den Bach runter in „Hawaii“, dem Heilbronner Viertel, das in den 80er- und 90er- Jahren Ghetto war.

Cihan Acar und sein Romandebüt „Hawaii” Pressestelle (c) Robin Schimko / Verlag Hanser Berlin

Im „Tatort“ ist sie Mila Sahin. Almila Bagriacik ist Schauspielerin und auch am Nationaltheater Mannheim zu sehen. „Ellbogen“ heißt das Stück, in dem sie eine Deutsch-Türkin spielt, die gerade 18 geworden ist und raus will aus der Enge ihrer Familie.

Almila Bagriacik als Milan Sahin und Axel Milberg als Klaus Borowski im „Tatort”. ard-foto s2-intern/extern NDR / Christine Schröder

Ebenfalls in Mannheim zu Hause ist Gabriele Maurer, Jazzmusikerin mit eigenem Quintett: „Schlussendlich ist Jazz auch eine Lebenshaltung und für mich bedeutet es dann eben auch, für mehr Diversität zu kämpfen, versuchen möglichst progressiv zu sein, Stigma aufzulösen, Stereotypisierungen aufzulösen.

Gabriele Maurer Pressestelle Foto: Fabian Kern

Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano hat Holocaust-Überlebende auf der ganzen Welt getroffen. Für sein Projekt „Gegen das Vergessen“ hat er sie fotografiert, ihre Geschichten gesammelt. Diese Fotos waren schon in großen Städten Europas und in Übersee zu sehen. Toscanos Projekt ist gerade jetzt wichtiger denn je.