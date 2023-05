Vor der Krönung von Charles III. zum König des Vereinigten Königreichs hat der an der Universität im englischen Sheffield lehrende Politikwissenschaftler Malte Laub der britischen Krone ein Generationen-Problem attestiert. Laub sagte im SWR Tagesgespräch, er gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der älteren Generation für den Fortbestand der Monarchie sei. "Unter den jungen Leuten allerdings ist das kaum so." Dazu komme die große Gruppe der "People of Color" in Großbritannien. "Da ist das Interesse noch geringer."