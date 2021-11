Diskussion um eine Impflicht bei uns wird immer lauter

Die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung (DES) fordert Millionen aus der Staatskasse. Wenn die DES die staatlichen Gelder bekäme, hätte sie die Möglichkeit, damit die eigenen Ziele zu verfolgen, sagt der Politikwissenschaftler Arne Semsrott in SWR2. „Und das sind zu einem sehr großen Teil tatsächlich die Ziele der Neuen Rechten, also der antidemokratischen Rechten die ganz sicher nicht die demokratische politische Bildung im Kopf haben," so Semsrott. mehr...