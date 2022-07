Dass es in Deutschland ein Rassismus-Problem gibt, dürfte inzwischen zu allen durchgedrungen sein. Doch die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich: Während manche das Problem angehen wollen, möchten viele es lieber ignorieren oder glauben, das sei doch alles nicht so schlimm. Dabei werden die, um die es geht, am wenigsten gehört. Hier möchte die Schwarze Akademie in Mannheim ansetzen – mit Projekten, Workshops und Aktionen. Dass das „Schwarz“ großgeschrieben wird, soll darauf hinweisen, dass die Hierarchie, die Rassismus überhaupt ermöglicht, eine Konstruktion ist, erläutert Projektleiterin Nicole Amoussou. Das Wort „Akademie“ steht für Wissen. Hier sollen Perspektiven und Kompetenzen von Schwarzen Menschen sichtbar gemacht werden. „Rassismus passiert, weil es eine Hierarchisierung gibt und wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen“, sagt Nicole Amoussou. „Wenn wir andere Begegnungen haben, dann dekonstruieren wir automatisch Stereotypen, die wir anderen gegenüber haben.“ Diese Begegnungen will die Schwarze Akademie ermöglichen. mehr...