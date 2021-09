Seit seiner frühen Kindheit ist der Filmregisseur von Beethoven fasziniert. Nicht nur, weil er ebenfalls in Bonn geboren ist und er sich wie viele Jugendliche im Klavierunterricht an Stücken des Komponisten abgearbeitet hat. Zum 250-jährigen Geburtstag Beethovens hat der Tatort-Regisseur Niki Stein einen Spielfilm gedreht, der die Geschichte des musikalischen Genies und Weltgeistes erzählt und in den historischen Kontext einbettet. Premiere hat der Film „Louis van Beethoven” bei den Biberacher Filmfestpielen, am 25. Dezember wird er in der ARD gezeigt. mehr...