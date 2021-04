Es ist ein schmaler Grat: Mit Kunst ist in Corona-Zeiten kein Geld zu verdienen. Doch wenn sich Betroffene mit einem Nebenjob über Wasser halten, riskieren sie aus der Künstlersozialkasse zu fliegen und den Versicherungsschutz zu verlieren. Aber das ist nicht das einzige Problem: es droht Altersarmut.

Die Kunst- und Kulturszene ist durch die Pandemie extrem betroffen. Kein Theater, keine Ausstellungen mehr, keine Einkünfte für die Künstlerinnen und Künstler. Das geht bei vielen Betroffenen an die Existenz. Wenn mit der Kunst nichts mehr zu verdienen ist, bleibt nur noch die Rettung in einen Nebenjob. Doch die Eigeninitiative kann zum regelrechten Eigentor werden. es droht das Aus bei der Künstlersozialkasse, die Betroffenen stehen plötzlich ohne jeglichen Versicherungsschutz da.

Die Eigeninitiative der Künstlerinnen und Künstler dürfe nicht noch bestraft werden, kritisierte unlängst der Deutsche Kulturrat und forderte dringend Nachbesserungen.

Immerhin können Wenigverdiener in der Künstlersozialkasse bleiben

Zumindest in einer Hinsicht kann man von so etwas wie Entwarnung sprechen: wer heute so gut wie gar nichts mehr durch seine künstlerische Arbeit verdient, muss nicht mehr fürchten, aus der Künstlersozialkasse zu fliegen: Wer unter 3900 Euro jährlich liegt, der bleibt versichert. Diese Mindestverdienstregelung wurde pandemiebedingt bis Ende des Jahres ausgesetzt. Eine wichtige Maßnahme. Denn in einer Zeit, in der fast alle künstlerischen Projekte abgeblasen wurden, leben viele Künstlerinnen und Künstler von Stipendien und Förderungen. Das ist nicht unproblematisch, wie der Video- und Performancekünstler Daniel Beerstecher erklärt:

„Diese Förderungen und Stipendien gelten nicht als Einnahmen, sie die werden später nicht versteuert, was ja auch schön ist … aber auf der anderen Seite kann ich sie auch nicht geltend machen bei der Künstlersozialkasse .“ Video- und Performancekünstler Daniel Beerstecher

Der Künstler Daniel Beerstecher bei seiner Performance „Walk in Time“ Pressestelle SWR Daniel Beerstecher

Wer zudem wie Daniel Beerstecher von einmaligen Kunstaktionen lebt, also kein Bild aus seinem Atelier verkaufen kann, muss sein Geld irgendwie anders verdienen. Doch wer als Selbstständiger noch etwas dazu verdient, obendrein in einer anderen Branche, hat schlechte Karten, wenn er dabei mehr als 5400 Euro im Jahr nach Hause bringt. Damit ist er raus aus der Künstlersozialkasse.

Die Künstlersozialkasse mit ihren günstigen Beiträgen ist ein Segen, aber viele Regelungen müssten dringend überholt werden, sagt Daniel Beerstecher: „Ich habe als Gegenwartskünstler eigentlich keine Chance auf eine Altersvorsorge. Ich steuere auf die Altersarmut zu mit den Einnahmen, die ich habe.“