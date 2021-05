Viele, vorwiegend rechtspopulistische und konservative Politiker beklagen „importierten Antisemitismus“. Dabei müsse man in Deutschland wirklich keinen Antisemitismus importieren, sagt der Journalist und Autor Helmut Zeller, denn „wir haben genug davon.“

Gemeinsam mit Eva Gruberová hat er zahlreiche Interviews mit Jüdinnen und Juden geführt. Beispielsweise berichteten alle Gesprächspartner, dass sie als deutsche Staatsbürger für israelische Politik haftbar gemacht werden: „Am Arbeitsplatz, in der Freizeit, auf Partys, bei jeder Gelegenheit werden sie angesprochen auf israelische Politik, mit der sie aber per se gar nichts zu tun haben“.

Viele Deutsche suchen trotz oder gerade wegen Ausschwitz Schuld am verbreiteten Antisemitismus an den Rändern der Gesellschaft, bei Rechts- und Linksradikalen oder in arabisch-muslimischen Communities. Dabei sei der Antisemitismus nach wie vor in der Mitte der Gesellschaft weit verbreitet, sagt Zeller im Gespräch mit SWR2. mehr...