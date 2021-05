Der Ökumenische Kirchentag begeht pandemiebedingt eine digitale Premiere — das sei allerdings nicht wirklich ein guter Ersatz, meint Ulrich Pick aus der SWR-Redaktion Religion und Welt.

„Denn das Eigentliche eines Kirchentages findet nicht statt. Es wird nicht gesungen, es gibt keine vollen Busse, es gibt kein gemeinsames Essen, es gibt kein Kennenlernen anderer Menschen und kein Miteinanderfeiern.“ Das heiße die ganze emotionale Seite dieses Kirchentages bleibe unterbelichtet, sagt Pick.

Gerade diese emotionale Seite sei vor allem für junge Leute wichtig, die man mit diesem Kirchentag ja besonders ansprechen wolle, um sie auch wieder in die Kirchen zu holen: „Darum muss man ein Fragezeichen setzen, ob wirklich dieser Kirchentag das Zielpublikum, was man erreichen will, auch wirklich erreicht“.

Aber man wolle von Kirchenseite zeigen, dass man eine wichtige Instanz in der Gesellschaft sei. Was hat sich getan in Sachen Ökumene?

Im Blick auf die Institution muss man feststellen, dass Rom sich nach wie vor mit einer Ökumene nicht anfreunden kann, „wenngleich die Bischöfe hier in Deutschland in ihrer Mehrzahl natürlich auf die Ökumene drängen und dafür ist so ein Kirchentag ganz gut“, so Pick.