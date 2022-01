Wettkämpfe ohne ausländische Zuschauer, Athleten, die streng isoliert werden und die um ihre Sicherheit fürchten müssen, wenn sie etwas sagen, das dem chinesischen Regime nicht passt: Die Olympischen Winterspiele in Peking, die am 4. Februar beginnen, dürften nach Meinung vieler gar nicht stattfinden. Die Sorge vor Omikron, die Empörung über chinesische Menschenrechtsverletzungen, der drohende Krieg in der Ukraine – all das überschattet den sportlichen Wettbewerb. Angst statt Euphorie, Repression statt Völkerverständigung – wird Peking 2022 zu einem weiteren Tiefpunkt in der olympischen Geschichte? Michael Risel diskutiert mit Prof. Dr. Gunter Gebauer - Sportsoziologe, FU Berlin, Prof. Dr. Sebastian Heilmann - Politikwissenschaftler, Universität Trier, Prof. Dr. Wolfgang Maennig - Sportökonom, Universität Hamburg mehr...