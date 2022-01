Die Zumutungen der Macht – Wie kompromissfähig sind die Grünen?

Friedrich Merz hat es geschafft: Er wird am Wochenende vom CDU-Bundesparteitag im dritten Anlauf zum Vorsitzenden gewählt. Damit ist die Ära seiner ewigen Konkurrentin Angela Merkel endgültig vorbei. Rückt die CDU nun in der Opposition unter ihrem konservativen Chef nach rechts? Kann Merz die Union neu beleben und zusammenhalten oder drohen neue Machtkämpfe? Will Merz nun auch den Fraktionsvorsitz, um in der Kanzlerkandidatenfrage das erste Wort zu haben? Claus Heinrich diskutiert mit Anna Clauß - Journalistin, Der Spiegel, Sigmund Gottlieb - Herausgeber The European, Prof. Dr. Claudia Ritzi - Politologin, Universität Trier mehr...