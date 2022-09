Die wundersame Welt des Figurentheaters – Adeline Rüss, Figurenspielerin aus Stuttgart

Malaga? Zitrone? Vanille? Wir stehen an der Eistheke und können uns nicht entscheiden. Und die hinter uns werden ungeduldig. Diese Situation wurde für die Figurenspielerin Adeline Rüss der Ausgangspunkt für ein Figurentheaterstück für Kinder, das aber auch prima für Erwachsene funktioniert.



"Sonst Schoko" ist ihr Abschlussstück am Studiengang Figurentheater an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Adeline Rüss beobachtet und sammelt scheinbar unbedeutende Momente und entwickelt daraus spannende Geschichten mit Puppen, die sie selbst gebaut hat.

