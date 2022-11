Die WM in Katar und der Mythos vom unpolitischen Fußball - Neues Vergabe-Gremium muss her

In Zusammenhang mit der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in der autoritär regierten Golfmonarchie Katar fordert der Soziologe Klaus-Dieter Stork eine Rückbesinnung der FIFA auf ihre Ursprünge. ,,Die FIFA war ursprünglich ein emanzipatorisches Projekt der Völkerverständigung und der Gemeinsamkeit", so Stork im SWR2-Journal am Mittag. Stattdessen richte sich das Verhalten der FIFA mittlerweile fast ausschließlich nach wirtschaftlichen Interessen.

In Bezug auf die aktuelle Weltmeisterschaft sei es so, dass ganz Westeuropa in irgendeiner Form von Katar abhängig sei, findet Stork. ,,Wenn man das ändern will, müsste man ab der nächsten Vergabe ein Gremium schaffen, das mit Menschenrechtsorganisationen und Beiräten demokratischer Staaten besetzt ist und unabhängig von der FIFA die Kriterien für eine WM-Vergabe prüft", so Stork.