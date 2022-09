Die Welt nimmt Abschied – Queen Elizabeth wird beigesetzt

Nur ganz selten ist eine Beerdigung ein Ereignis für alle. Präsidenten und Staatschefs sind heute in London, Hunderttausende säumen die Straßen und ungezählte Menschen auf dem Globus verfolgen das Geschehen am Fernseher. Heute ist der Tag, an dem jeder an die verstorbene Königin denkt. Ist der Sog der Bilder übermächtig? Warum trauern die einen so sehr und andere nicht? Und wie sehr wirken die Feierlichkeiten über den Tag hinaus?

Ein Gespräch mit dem Historiker Prof. Dr. Franz-Josef Brüggemeier, dem Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Rüdiger Görner und der Künstlerin Kartin Lock.