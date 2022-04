Die Waffe des Westens – Was bringen die Russland-Sanktionen?

Das Land in Südwesten ist das Produkt einer politischen Zangengeburt. Nur mit einigen Tricks ließen sich Schwaben und Baden in eine Gemeinschaft zwingen. Der Groll der Betroffenen klingt noch leise nach, wird aber längst von der Erfolgsgeschichte Baden-Württembergs überstrahlt. Ausgestattet mit einer starken industriellen Basis, kulturellem Reichtum, überdurchschnittlichem Wohlstand und gesundem Selbstbewusstsein steht das Land da. Wie wurde Baden-Württemberg zu dem, was es ist und wie geht es weiter? Thomas Ihm diskutiert mit Dr. Susanne Asche - Historikerin und frühere Leiterin des Kulturamts Karlsruhe, Dr. h.c. Heinz Dürr - Unternehmer und Ehrenvorsitzender des Vereins der Baden-Württemberger in Berlin, Prof. Dr. Reinhold Weber - Vize-Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung mehr...