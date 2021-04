„In Krisensituationen versuchen wir dass, was uns im Alltag vertraut ist, so weit wie möglich fortzusetzen“, sagt Prof. Teresa Koloma Beck in SWR2 am Morgen. Koloma Beck lehrt Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr in München und am Hamburger Institut für Sozialforschung in Hamburg.

Alltagsstrukturen würden dem Menschen Stabilität geben. Was aber natürlich nicht bedeuten würde, dass alles so weiter ginge, wie bisher, denn die Bedingungen hätten sich ja geändert. „Verteidigung des Alltags heißt immer auch: Veränderung des Alltags. Wir machen weiter Schule, aber wir machen es anders. Wir machen weiter Universität, wir machen weiter Forschungsinstitut, wir öffnen weiter die Supermärkte, aber wir machen es auf eine veränderte Weise", so Koloma Beck. Einige Politiker sprechen ja derzeit davon, man befände sich im „Krieg“ - und es gäbe durchaus Ähnlichkeiten zwischen einer Kriegssituation und der gegenwärtigen Pandemie, aber doch auch einen ganz deutlichen Unterschied. „Das Problem bei der Pandemie besteht darin, dass die Form des gemeinsamen Handelns, die auch hilft, Gefühle der Angst und des Bedrohtseins zu verarbeiten, das diese Form jetzt gegenwärtig nicht mehr zur Verfügung steht, weil man sich ja nicht begegnen soll. Krisenbewältigung individuell und gesellschaftlich ist darum in der Pandemie-Situation schwieriger", erklärt Koloma Beck. Die Soziologin forscht über die Frage, wie es Menschen gelingt, angesichts existenzieller Bedrohungen die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen