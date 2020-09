„Nichtstun ist das Schwierigste überhaupt“, sagt der Architekt Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie an der an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, der ein Stipendium fürs Nichtstun ausgeschrieben hat. Nur wenige könnten sich zum Beispiel selbst beschreiben,“ohne sich in einen sozioökonomischen Zusammenhang zu stellen: also was ist mein Beruf, was mache ich?“. In der sogenannten „Schule der Folgenlosigkeit“ sollten deshalb viele unnötige Rituale verlernt werden. Einige hätten sich für das Stipendium etwa auch beworben mit dem „politischen Gestus des Unterlassens“: so wolle etwa ein Bewerber mit dem Stipendium seine „toxische Männlichkeit ablegen“. Das finde er toll und interessant, meint von Borries. Seine Lieblingsübung im Unterlassen sei das Warten. Ein Seminar, das er anbiete, heißt: „Nichts tun und dumm rumstehe“". Die Student*innen seien begeistert davon. Bis zu zwei Stunden haben sie schließlich im öffentlichen Raum herumgestanden. „Nicht quatschen, nicht aufs Handy sehen, sich nicht ablenken lassen“, schlussfolgert von Borries, führe dazu auch im Weiteren die Leistungsgesellschaft und ihre Druckmechanismen zu hinterfragen. mehr...