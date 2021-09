Die traurigsten Kinder aller Zeiten: Wie tickt die junge „Generation Alpha“?

Noch nie waren Kinder so traurig wie heute. Das sagt eine neue Studie des Instituts für Generationenforschung über die „Generation Alpha“, die die 2010 geborenen Kinder umfasst. In der Studie habe man, so Studienleiter Rüdiger Maas, mit Eltern und Pädagog*innen gesprochen, die Kinder aus dieser Generation betreuten.

Die Kinder sind weniger begeisterungsfähig als noch vor zehn Jahren Noch nie habe es so wenige Kinder gegeben, die vertieft spielen können, und so viele sprachliche, motorische oder soziale Auffälligkeiten, sagt Diplom-Psychologe Rüdiger Maas: „Die Kinder sind weniger begeisterungsfähig als zum Beispiel die Kinder vor zehn Jahren.“ Corona sei in vielen Punkten ein Beschleuniger gewesen, aber viele Ansätze habe es schon seit einigen Jahren gegeben. Man habe festgestellt, dass Kinder, die „überbehütet“ aufwachsen ähnliche Symptome zeigten wie Kinder, die kaum behütet würden. Er erwarte außerdem, dass sich viele der jetzigen Versäumnisse in der kindlichen Entwicklung über die nächsten Jahre hinziehen und teilweise auch nicht mehr aufholbar sein werden. Eltern und Kinder seien in der Pandemie von der Politik vollkommen allein gelassen worden, „da hat man eine ganze Generation ausgespart von Seiten der Regierung.“ Die Ergebnisse der Studie zur „Generation Alpha“