Die totgeglaubte Frau – Renatas zweites Leben

Von Susan Kalmbach

Im Pflegeheim kam sie wieder zu Kräften, als ihr Hausarzt Medikamente absetzte. Sie konnte wieder klar denken, sehnte sich nach Eigenständigkeit. Renata wollte raus aus dem Pflegebett, wieder gehen können und ihren Geist trainieren. Sie nahm jedes Freizeitangebot im Heim wahr. Außerdem lernte sie Witze auswendig, um mit den Pflegeschwestern ins Gespräch zu kommen. Als sie endlich so weit war, erfuhr sie, dass sie nicht in ihre alte Wohnung zurückkonnte. Die Tochter hatte sie auflösen lassen und die Einrichtung verschenkt. So fing Renata nach dem Aneurysma ein komplett neues Leben an.