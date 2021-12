„Die Stimmen der Opfer werden vor Gericht hörbar“: Urteil im Jesiden-Prozess erwartet

„Viel zu wenig ist bisher in Deutschland und Frankreich von Josephine Bakers Engagement für Gleichheit bekannt“, sagt die Publizistin Mona Horncastle. In der von ihr verfassten Biographie „Josephine Baker. Weltstar, Freiheitskämpferin und Ikone“ beleuchtet die Autorin besonders Bakers Rolle in der Resistance und ihre Erfahrungen mit Rassismus.

Freiheitskämpferin sei Baker die meiste Zeit ihres Lebens gewesen, so Horncastle, vielmehr als im Bananenröckchen auf der Bühne das sexy Glamourgirl zu geben. Horncastle freut sich sehr über die Ehrung von Baker: „Ich denke die Entscheidung kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil sie auch eine Signalwirkung hat. Denn es gibt noch vieles über Josephine Baker zu entdecken.

Die erste Frau, die in Anerkennung ihrer eigenen Leistungen im Panthéon beigesetzt wurde, war Marie Curie. Seitdem wurde diese Ehre noch drei weiteren Frauen zuteil: den Résistantes Geneviève de Gaulle-Anthonioz und Germaine Tillion sowie Simone Veil. Nun gehört auch Josephine Baker zu den bedeutendsten Persönlichkeiten Frankreichs. mehr...