Die Stimme der Straße – Christina Bacher ist Chefredakteurin von Deutschlands ältester Straßenzeitung

Straßenzeitungen gibt es in vielen deutschen Städten. Sie sind „Stimme der Straße“ sowie Einnahmequelle und einiges mehr für ihre obdachlosen Verkäuferinnen und Verkäufer. Chri­s­tina Bacher ist Chefredakteurin von Deutsch­lands ältester Straßenzeitung – dem „Draussen­seiter“ in Köln.

Die erste Ausgabe ist vor 30 Jahren erschienen, heute gibt es die Zeitung einmal im Monat und in diesem Jahr war der „Draussenseiter“ auch für einen Preis nominiert. In der Kategorie „Beste Verkäuferkolumne weltweit“ bei der Ta­gung des „International Network of Streetpapers“ in Mailand.

Homepage Draussenseiter

Musiktitel

Happy

Bukahara

CD: Canaries in a coal mine



These days

Cat Power

CD: Covers



English weather

Pete Astor

CD: English weather



Armageddon

Fieh

CD: Blue Note Re:Imagined



Better than that

Cash Savage and the Last Drinks

CD: Better than that