Die Sound-Archäologen – Unbekanntes aus Nordafrika

Von Vanessa Wohlrath

Jannis Stürtz reist regelmäßig nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Dort stöbert er auf Flohmärkten und in Tonstudios nach Musik-Kassetten und Tonbändern mit alten Aufnahmen von meist völlig unbekannten Musikerinnen und Musikern. Die besten Funde veröffentlicht er in seinem Berliner Label "Habibi Funk". Wer Ethno-Trommeln erwartet, liegt falsch. Stattdessen findet man französische Chansons auf Arabisch, funkige Grooves und jede Menge skurrile Geschichten. Was erlebt Jannis Stürtz auf seinen Reisen? Und warum ist 50 Jahre alte Musik aus Marokko oder dem Oman so faszinierend?

(Musikfeature aus der Reihe Das Thema Pop, SWR 2022)