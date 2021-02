Direkt vor dem Hauptsitz des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, der berüchtigten „Ljubljanka“ in Moskau und in über 100 russischen Städten fanden am Sonntag Demonstrationen der Anhänger von Alexej Nawalny statt.

„Das System Putin hat Panik“, stellt der Russland-Experte Manfred Sapper zu den Bildern, die um die Welt gingen fest. Die Gewaltszenen und in die Tausende gehenden Festnahmen richteten sich nicht gegen die Demonstranten, analysiert Sapper, der in Berlin als Chefredakteur der Fachzeitschrift „Osteuropa“ arbeitet: „Sie sind ein Signal, wir müssen jetzt die Reihen schließen.“

Die Menschen in Russland hätten die Nase voll von der Korruption und Selbst-Bereicherung der Eliten des Landes. „Das ist ein Schlag gegen Putin, der sich am Anfang als Kämpfer gegen die Milliardäre profiliert hat", analysiert Sapper das Video Nawalnys, das eine prunkvolle Putin-Residenz zeigt. Dass Nawalny beim nächsten Gerichtstermin ein weiteres Mal zu einer Haftstrafe verurteilt werde, hält Sapper für ausgemachte Sache: „Weil das Regime bisher alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann.“ Nawalny werde so allmählich zu einer Art “russischem Mandela“.

Die politischen Zustände in Moskau seien kafkaesk, meint Sapper: „Wir müssen Kafkas „Der Prozess“ lesen, um das zu verstehen“. Dass die europäische Politik bisher mit Appellen auf die Eskalation reagiert hat, findet Sapper bedauerlich, denn: „Niemand kann sich mehr in die Tasche lügen, was Sache ist“. Deshalb sei es nur vernünftig, dass sich der Europarat nun eingeschaltet habe.

Manfred Sapper hat in Frankfurt, Siena und Moskau Politikwissenschaft, Geschichte und Sinologie studiert. Er leitet seit 2002 als Chefredakteur die Zeitschrift "Osteuropa", die die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. herausgibt. mehr...