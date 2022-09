Die schwierige Lage in der Landwirtschaft

Die Ukraine verfüge nicht über die militärische Kraft, um an der ganzen Front gegen die russische Armee vorzurücken. Sie konzentriere sich im Süden der Ukraine bei Kherson und im Nordosten bei Charkiw deshalb auf Schläge gegen die russische Logistik, um damit die russischen Truppen zu schwächen und zur Aufgabe zu zwingen, sagt der Politikwissenschaftler, Sicherheits- und MIlitärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München, in SWR2.

Unverändert allerdings fehle der Ukraine eine militärische Ausrüstung, die es ihr ermöglichen würde, sich bei Angriffen schnell zu bewegen, vor allem Schützenpanzer, Kampfpanzer und Kampfhubschrauber, so Masala.

Es sei nicht zu erwarten, dass die NATO-Staaten an der roten Linie etwas änderten, die sie hier gezogen hätten. Auf der amerikanischen Airbase Ramstein bei Kaiserslautern trifft sich heute die Kontaktgruppe für die Ukraine, auf Einladung des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin.

Das dringendste Problem sei die Belieferung der Ukraine mit Munition. Man bereite sich auf einen längeren Krieg vor und werde die Ukraine insbesondere mit Winterbekleidung ausrüsten.

Dennoch bleibt auch Deutschland aus der Perspektive Kyivs weiter hinter den Erwartungen zurück. Bundeskanzler Scholz habe dem ukrainischen Außenminister bei dessen Besuch in Berlin eine relativ klare Absage erteilt, die Ukraine mit Marder-Schützenpanzern und Leopard I-Kampfpanzern zu beliefern.

Aus Sicht von Carlo Masala wäre es wünschenswert, wenn die NATO-Staaten präzisieren würden, was unter einem möglichen Sieg der Ukraine zu verstehen sei. Möglicherweise werde man es als Sieg betrachten, wenn es gelinge, die russische Seite in eine militärisch aussichtslose Position zu bringen und zu Verhandlungen zu zwingen. mehr...