Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Fabian Elsäßer

Gast: Hadija Haruna-Oelker, Journalistin und Aktivistin





Musikliste:



Don't Lose Your Steam

Gregory Porter

CD: Take Me To The Alley



Wave

Carminho

CD: Carminho canta Tom Jobim



Summer of a Heart

Fránçois & The Atlas Mountains

CD: Piano Ombre



Vive

Eléonor

CD: Vive



A Few Stars Apart

Lukas Nelson & Promise of the Real

CD: A few stars apart