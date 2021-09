Ein bisschen sehe es so aus, als müssten wir uns alle wohlverhalten, um dann ein schönes Weihnachten zu feiern, so der Frankfurter Soziologe Christian Stegbauer in SWR2 mit Blick auf politische Äußerungen, mit weiteren Beschränkungen in der Corona-Pandemie das Weihnachtsfest zu „retten“.

Dabei stimme das Bild so nicht. Beispielsweise gebe es viele Menschen, die Weihnachten gar nicht feierten beziehungsweise dem Fest nicht diese große Bedeutung beimäßen. Die eigentlichen Probleme bereiteten den Menschen der dauerhafte Kontaktverzicht und das Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen. Genau dies aber werde ihnen derzeit nicht zugestanden.