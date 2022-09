Die Raumfahrterklärerin – Sina Kürtz macht Forschung verständlich

Sie zertrümmert eine Kokosnuss, indem sie ein Spanplattendomino aufstellt, lässt ein Schiffchen aus Goldpapier in einem Aquarium ohne Wasser schweben und zeigt, was eine pürierte Kartoffel mit dem Leben auf der internationalen Raumstation zu tun hat. Die Physikerin Sina Kürtz arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Öffentlichkeitsabteilung. Auf einem eigens dafür eingerichteten DLR-Youtube-Kanal erklärt sie Phänomene aus der Physik und der Astroforschung leicht verständlich und humorvoll. Dieses Talent zeigt sie inzwischen auch als Podcasterin und Filmemacherin im ARD-Programm.

Musiktitel



Nothing's ever gonna be good enough

Miles Kane feat. Corinne Bailey Rae

CD: Nothing's ever gonna be good enough



Amusement park

Nicolas Michaux

CD: Amusement park



Raketenstart

Dota

CD: Die Freiheit



Atomized

Andrew Bird

CD: Atomized



Forget me not

Piya Malik

CD: Forget me not