Wasser ist Leben, und Wasserflaschen sind Müll: Sie machen einen Großteil des Plastikproblems aus. Weil Leitungswasser nicht trinkbar ist, müssen die Indonesier Wasser in Flaschen kaufen. In Halbliter- oder Anderthalbliterflaschen, einmal zum Trinken angesetzt, in der ewigen Hitze ist der Durst groß, und schon entsorgt, schon zu einem Teil des riesigen Plastikbergs geworden. Doch es gibt immer mehr Initiativen, die das ändern wollen.