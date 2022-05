Die Polizei ist nicht im Internet: Jan Böhmermann entlarvt mangelnde Polizeiarbeit gegen Hasskriminalität | 30.5.2022

Der 102. Katholikentag, der in diesen Tagen in Stuttgart stattfindet, steht unter dem Motto "Leben teilen". Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als Veranstalter will damit veranschaulichen, dass Teilen eine Grundhaltung christlicher Weltverantwortung ist - und zwar auf ökumenischer Basis und im Austausch auch mit Vertretern anderer Religionen und Weltanschauungen.

Zudem ist der Stuttgarter Katholikentag die erste frei zugängliche große Open-Air-Veranstaltung nach der Corona-Pandemie, auf der auch gesellschaftliche, politische Themen öffentlich diskutiert werden. mehr...