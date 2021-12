Die Playlist der Kanzlerin zum Großen Zapfenstreich | 2.12.2021

Innerhalb der sehr vielfältigen Gruppe Schwarzer Menschen in Deutschland werden Erfahrungen mit antischwarzem Rassismus geteilt“, konstatiert Joshua Kwesi Aikins im Gespräch mit Kristine Harthauer nach Vorstellung des ersten Afrozensus in Deutschland. Aikins ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel und Aktivist der schwarzen Bewegung, sowie Mitinitiator der ersten umfassenden Befragung Schwarzer Menschen in Deutschland.



Mehr: https://afrozensus.de/reports/2020/ mehr...