„In Krisensituationen versuchen wir dass, was uns im Alltag vertraut ist, so weit wie möglich fortzusetzen“, sagt Prof. Teresa Koloma Beck in SWR2 am Morgen. Beck lehrt Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr in München und am Hamburger Institut für Sozialforschung in Hamburg. Alltagsstrukturen würden dem Menschen Stabilität geben. mehr...